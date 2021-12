Vietri sul Mare piange Guido Benincasa: il dramma della solitudine. Lo scrive Antonio Di Giovanni in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

È un dramma della solitudine quello che si è consumato in paese, dove un uomo di 41 anni, Guido Benincasa , si è lasciato morire non riuscendo più a sopportare le difficoltà della vita. Dopo la morte prematura dei suoi genitori per malattie incurabili, il suo papà Giovanni è stato professore di lettere alle scuole medie di Vietri sul Mare, Guido portava sulle spalle il duro fardello di un fratello con disabilità, ma di cui Guido ne aveva il più grande rispetto e lo accudiva amorevolmente in tutti i modi. Una situazione che per qualche anno non destava nessuna preoccupazione, visto anche l’impegno dell’amministrazione comunale di Vietri sul Mare insieme ai servizi sociali, nel dare ai due ragazzi un supporto sia morale che concreto. Ma durante il primo lockdown, la situazione è precipitata e Guido sembra non aver più avuto la forza di superare il difficile momento.

A quanto pare, il 41enne si è letteralmente chiuso in casa, rifiutando di incontrare anche le persone che gli davano un supporto, come il professore Vittorio De Luca , grande amico del papà, nonché qualche amico dei Salesiani che Guido, in età giovanile ha frequentato con grande disponibilità nei confronti dei ragazzi. Guido era un ragazzo con una intelligenza fuori dal comune e di conseguenza con una spiccata sensibilità. Pian piano si è lasciato andare. Tre giorni fa dopo una serie di tentativi da parte di alcuni amici di sapere come stessero lui e il fratello e non avendo avuto risposta né per telefono né dopo una serie di “bussate” alla porta di casa, sono stati allertati i vigili del fuoco, i vigili urbani e il sindaco Giovanni De Simone, i quali dopo avere forzato la porta di ingresso hanno trovato Guido in condizioni critiche, svenuto sul divano.