Vietri sul Mare: lavori in strada, la scuola rimane chiusa a Raito

Scuola chiusa a Raito, frazione di Vietri sul Mare, per consentire la conclusione dei lavori di via Gianturco. Gli studenti del piccolo borgo nel paese porta della Costiera Amalfitana costretti a rimanere a casa nella giornata di ieri e pure oggi per gli interventi che riguardano la strada che conduce al plesso scolastico. Al fine di consentire la buona riuscita dell’intervento, considerando la necessità di razionalizzare il transito veicolare e pedonale per i tempi strettamente occorrenti all’intervento ed eliminare eventuali rischi di interferire sull’esecuzione dei lavori, il sindaco Giovanni De Simone ha disposto la chiusura della scuola. Altro aspetto che l’amministrazione comunale ha preso in considerazione è stata la complessità di organizzare un servizio di trasporto efficiente per i giovani studenti.

Si tratta di lavori che hanno come obiettivo quello di riqualificare questa zona di Vietri sul Mare. Gli operai hanno provveduto nelle scorse settimane ad allargare la sede stradale, nei punti nei quali è stato possibile, con l’arricchimento di elementi decorativi in ceramica, un simbolo di questo territorio. Proprio questo intervento nelle scorse settimane aveva scatenato aspre polemiche. Il consigliere di minoranza Alessio Serretiello aveva esposto le sue perplessità rispetto a un’opera pubblica che avrebbe dovuto risolvere definitivamente i problemi di viabilità e di spazio, in un punto centrale per la vita sociale della frazione. In quella circostanza, nello scorso mese di aprile, il consigliere di minoranza aveva chiesto l’apertura di un tavolo di confronto tra residenti e amministrazione comunale al fine di comprendere le istanze dei cittadini.