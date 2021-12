Vietri sul Mare, l’ ascensore panoramico di nuovo guasto

Infiltrazioni di acqua, ascensore di nuovo fermo. Non sarà un verro per il paradiso, ma sembra che il diavolo ci abbia messo di nuovo lo zampino. È di nuovo bloccato, questa volta per guasto tecnico, l’ascensore che dalla stazione di Vietri sul Mare porta a piazza Matteotti. Un ascensore che sembra non trovare pace dopo una serie di inaugurazioni, di alterne salite e discese, insomma un ascensore che sembra ‘nato male’ per la disperazione di cittadini e dei turisti ma anche dell’amministratore comunale vietrese che ad ogni piè sospinto si trova a fronteggiare problemi tecnici.

Dopo l’inaugurazione, l’ascensore non venne messo in funzione subito per i ritardi di un’autorizzazione ministeriale. Poi arrivò il fermo per un incidente che provocò un grande spavento ad alcuni turisti. Angela Infante, assessore ai lavori pubblici, dichiara: «L’ascensore ha avuto un problema alla scheda provocato dalle infiltrazioni d’acqua. La ditta installatrice ha ordinato questa scheda che arriverà a giorni e verrà a sostituirla.

Questo non toglie che è stata già contattata l’impresa che ha eseguito i lavori e in accordo con la soprintendenza si dovrà intervenire per realizzare una sorta di copertura della parte scoperta, per evitare ulteriori danni». Un’opera che, purtroppo, dopo i tanti soldi spesi, sembra non avere pace. Dopo le tante inaugurazioni, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca , cittadini e turisti sembrano piuttosto sfiduciati.