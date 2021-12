Vie del mare, la Regione Campania autorizza la corsa delle 7.30 da Sorrento a Napoli

Via libera dalla Regione Campania, alla rimodulazione oraria dei collegamenti marittimi tra Sorrento e Napoli.

Accogliendo una richiesta ufficiale del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, Palazzo Santa Lucia ha autorizzato, in via straordinaria e temporanea, fino al 9 gennaio prossimo, l’anticipo dell’attuale corsa delle 8.10 alle ore 7.30.

“Confidiamo che questo provvedimento possa essere prorogato anche oltre la data prevista – ha commentato il sindaco Coppola – Si tratta di un utilissimo servizio per lavoratori e studenti che devono quotidianamente raggiungere Napoli, oltre che una valida alternativa all’uso dell’auto, sia in termini di traffico che di inquinamento”.