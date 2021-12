Victor Osimhen non trova pace: è risultato positivo al Coronavirus

Victor Osimhen non trova pace: è risultato di nuovo positivo al Coronavirus! L’attaccante azzurro sarebbe dovuto tornare a Napoli per la visita di controllo al volto quando, per la seconda volta, è risultato positivo al Covid 19. Il nigeriano ha avuto il tempo di festeggiare a Lagos, la sua città, il Natale e il suo 23esimo compleanno, ma il regalo ricevuto non è stato quello sperato. La società partenopea attraverso una nota ne ha dato la comunicazione: “La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro”.