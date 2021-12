Vico Equense: trasformare il presidio ospedaliero “De Luca e Rossano” in un ospedale di comunità, la richiesta degli attivisti M5S.

Trasformare il presidio ospedaliero “De Luca e Rossano” in un ospedale di comunità e’ la richiesta presentata dagli attivisti M5S di Vico Equense. L’ospedale di comunità rappresenta una risposta ai pazienti che necessitano di interventi clinici definiti “a bassa intensità” ma che tuttavia non possono essere erogati a domicilio. Per tale ragione gli utenti vengono indirizzati alle strutture ospedaliere ordinarie e questo comporta un ingolfamento delle stesse.

Il Pnrr, ossia il piano nazionale ripresa resilienza, finanziamenti stanziati per la ripresa post – pandemia, prevede la possibilità di poter istituire queste tipologie di strutture rafforzando l’offerta sanitaria locale. Questo il motivo che ha spinto gli attivisti a presentare la richiesta di predisporre tutti gli atti per convertire il presidio ospedaliero “De Luca e Rossano” in un ospedale di comunità con PSAUT, postazione fissa di primo soccorso, attivo H24 365 giorni anno cogliendo l’opportunità dei fondi Pnrr, che tra gli obiettivi si pone anche quello di potenziare la sanità territoriale.

A supporto dell’iniziativa la parlamentare del territorio Carmen Di Lauro che ha parlato di «Occasione da non perdere. La pandemia ci ha mostrato tutte le fragilità della sanità territoriale, con la conseguente chiusura di alcuni presidi a favore di altri. Bisogna fare presto, i fondi sono vincolati a tempistiche da rispettare. Questa non è la soluzione definitiva ma può e deve essere essere una prima risposta alla città che ha bisogno di una maggiore attenzione rispetto alla salute dei suoi cittadini».