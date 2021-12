Vico Equense. Strade piene di buche, dossier in Procura: indicata anche la via Raffaele Bosco

Vico Equense – Le strade della Campania sono ormai impercorribili e scattano le denunce. L’Associazione liberi imprenditori italiani (AsLimItaly), che ha sede a Limatola ed è presieduta da Alessandro Fucci, ha presentato, tramite l’avvocato Gennaro D’Agostino, un esposto alla Procura della Repubblica contro gli enti preposti alla manutenzione della viabilità “affinché vengano accertate le colpevolezze di chi non ha svolto il proprio lavoro in merito ad un cronoprogramma organizzativo per la manutenzione ordinaria prima e straordinaria poi delle strade interessate da tutta la Regione Campania.” Lo rende noto Alessandro Fucci, presidente dell’associazione AsLimItaly, che annovera oltre mille imprenditori in tutta Italia. “Sollecitati anche dai nostri iscritti, – dice Fucci – stiamo raccogliendo materiale fotografico e testimonianze di automobilisti e autisti che a bordo dei loro mezzi restano appiedati finendo spesso in buche enormi e mettendo a rischio la loro incolumità e quella degli altri. Così come sulla Raffaele Bosco (22 km) che raccorda tutte le borgate del Comune di Vico Equense – continua -, lavori iniziati e non ancora conclusi, ci sono dei tratti di muri caduti da anni. Chi vive e utilizza la strada subisce disagi notevoli. Inoltre, alcune strade secondarie si trovano in condizioni pessime.” “Cari politici – conclude Fucci – se ci siete, battete un colpo”. Nell’esposto che riguarda le condizioni delle strade campane vengono ricordate alcune situazioni fra le più critiche della provincia di Benevento e Caserta.