Vico Equense, riapre Villa Lucia con uno spazio dedicato in particolare ai più piccoli

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello annuncia la riapertura di Villa Lucia: «Riapre Villa Lucia: rendiamo Vico Equense ancora più bella! Sono soddisfatto per il lavoro sinergico svolto insieme a Ciro Maffucci, Assessore al verde pubblico, e Luigi de Martino, Assessore ai LL.PP., con azioni concrete per ripristinare punti strategici della città. Grazie ad un intervento tempestivo è stata data nuova vita alla Villa Lucia in via Santa Sofia affinché si potesse riaprire uno spazio utile per i cittadini, in particolare i più piccoli.

“Uno dei punti che abbiamo riportato nel nostro programma circa le azioni da fare nei primi sei mesi. L’abbiamo portato a termine con grande soddisfazione! Si tratta solo del primo spazio recuperato nella città, tanti saranno i nuovi interventi da realizzare” ha dichiarato l’Assessore Maffucci.

“Con orgoglio abbiamo ripristinato un luogo chiave per la città di Vico Equense. Con azioni simili vogliamo rendere il nostro Comune più bello e vivibile sia per i cittadini sia per i turisti che arrivano” ha ribadito l’assessore De Martino.

Nel corso della mattinata il servizio verde ha provveduto alla messa a dimora di 15 alberi di arancio amaro, che mancavano da anni lungo le strade del centro cittadino. La cura e la manutenzione della nostra casa è una priorità.

Dobbiamo partire dalle piccole cose, quelle scontate, ma dimenticate da anni, per poter costruire un clima di fiducia e di collaborazione tra l’amministrazione e la comunità intera. Sappiamo che è una strada lunga, quella da percorrere, ma siamo pronti per questo lungo viaggio».