Vico Equense. Presentato al MAAAM il libro “Come cristalli”

Vico Equense – Ieri pomeriggio, al Museo Aperto Antonio Asturi in piazzale Giancarlo Siani a Vico Equense, è stato presentato il libro “Come cristalli” di Margherita Di Maio e Annalisa Esposito. Le due autrici hanno scelto come moderatore della serata Gigio Rosa, speaker radiofonico. Un incontro informale, non convenzionale, e molto coinvolgente. Cinque casi clinici, cinque storie di vita. Diverse, ma unite dalla visione terapeutica delle autrici di questo percorso, psicologhe e psicoterapeute ad approccio umanistico e bioenergetico. Entriamo con loro nella stanza della terapia, per cogliere il valore intrinseco della trasformazione che può avvenire in ognuno di noi. Lo sguardo è quello di cinque donne, cinque professioniste, che pur condividendo lo stile e lo strumento attraverso il quale guardano il paziente, conservano ciascuna il proprio personale punto di vista indispensabile per lavorare con autenticità.