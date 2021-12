Vico Equense / Positano, clamoroso chiusa la discesa della spiaggia di Tordigliano e cambiati lucchetti a Rottaquato. In questi giorni è stata messa una chiusura per il sentiero per la spiaggia di Tordigliano, la spiaggia più grande della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Secondo alcune voci la motivazione sarebbe legata al rischio idrogeologico, ma non abbiamo trovato provvedimenti ufficiali del Comune gestito dal sindaco Peppe Aiello, che avrebbe avuto il potere di imperio di farlo visto che si tratta di un passaggio pubblico. Inoltre sembra che siano stati messi dei lucchetti alla proprietà a Rottaquato, dove c’era un contenzioso con la famiglia Fucito, anche qui senza preavviso. Sembra che sia stata la proprietà di tutta l’area, la società Positano, che avrebbe ora un amministratore unico. Ma è difficile sapere di più. Per la proprietà di Rottaquato c’è stata una denuncia ai carabinieri con esposto che arriverà alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ( Napoli ) mentre per la discesa di Tordigliano non si sa assolutamente nulla. Che sia stata chiusa lo abbiamo documentato oggi , ovviamente in inverno nessuno ci fa caso alle spiagge e agli accessi.