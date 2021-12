Vico Equense porge l’estremo saluto all’85enne Michela Caso in Maresca

Vico Equense. All’età di 85 anni si è spenta, presso l’ospedale civile di Sorrento, Michela Caso. A darne il doloroso annuncio il marito Giovanni Maresca, i figli Teresa, Patrizia, Maria Laura e Vincenzo, i generi, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

Il rito funebre sarà celebrato martedì 14 dicembre alle ore 15.00 nella Chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Abate in Arola.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.