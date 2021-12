Vico Equense piange la scomparsa di Maria Porzio vedova Ruggiero

Vico Equense in lutto per la salita al Cielo di Maria Porzio vedova Ruggiero. A darne il triste annuncio i figli Rosalia, Antonietta e Raffaele, i generi Raffaele e Pietro, la nuora Giuseppina, gli adorati nipoti Maria, Antonio, Luigi, Riccardo, Natale e Francesco, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio.

Le esequie saranno celebrate martedì 28 dicembre alle ore 10.00 nella Chiesa di Sant’Antonino Abate in Arola. Per volontà dell’estinta dopo il rito funebre la salma sarà cremata.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.