Vico Equense, open day di prevenzione

“La prevenzione in dono”, è l’open day che si svolgerà domenica prossima, dalle 9:30 alle 12:30, in piazza Giancarlo Siani, a Vico Equense. Per lo screening senologico prevista l’esecuzione di ecografie mammarie sul Camper del Medi con il dottor Domenico Cacace ecografista di Piano di Sorrento. Prevenzione urologica con visita urologica e prostatica col dottor Roberto Buonopane, dirigente medico di Urologia dell’azienda ospedaliera di rilievo nazionale Moscati di Avellino.

Per l’apparato colon-rettale counseling informativo col dottor Ugo Pace, direttore dell’unità operativa semplic dipartimentale Chirurgia robotica addominale dell’istituto nazionale tumori di Napoli, Pascale. Per la prevenzione ginecologica, counseling informativo con la dottoressa Serena Visconti, dirigente medico Ginecologia oncologica dell’istituto nazionale tumori di Napoli, Pascale.

Prevenzione psico-oncologica: la gestione del dolore fisico e psichico con la dottoressa Valentina Abate, psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Ida Bolognini, psicologa e psicoterapeuta dell’istituto nazionale tumori di Napoli, Pascale. Prevenzione alimentare, counseling informativo con il dottor Salvatore Cuomo, biologo nutrizionista.

L’open day è gratuito e destinato a maggiorenni e muniti di Green pass. Non occorre nessuna prenotazione e saranno a titolo gratuito. Ci sarà anche l’illustrazione del Dragon Boat nel percorso oncologico con il presidente Giuseppe Vanacore della Lega navale italiana di Vico Equense.