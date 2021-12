Vico Equense, non si ferma la crescita esponenziale dei casi di Covid-19

L’ondata di Natale arriva anche a Vico Equense. 25 gli ultimi contagi da covid, per un totale di 70 positivi e 6 guariti. Questi i numeri dell’ultimo report dell’Asl, rispetto al precedente del 16 dicembre. In questo momento l’incidenza della variante Omicron del virus è stimata, nella nostra regione, tra il 20-25 per cento. Dunque, in media un contagiato su quattro ha contratto l’ultima mutazione della malattia. Anche in Campania continua la crescita dei contagi. Sono 4.837 i nuovi positivi al Covid su 77.269 test esaminati. L’incidenza risale raggiungendo il 6,25% rispetto al 5,93% dell’altro ieri. Nove le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione: 6 nelle ultime 48 ore e 3 decedute in precedenza ma registrate ieri. Tornano a scendere, anche se di poco, i posti occupati in terapia intensiva, 31 (meno 1); in forte crescita quelli in degenza, 495 (più 38). E cosi all’orizzonte, dopo le festività ecco profilarsi la nuova stretta di De Luca: tra ipotesi stop mobilità tra i Comuni dopo le feste come riportato da il Mattino. Ma alcuni rumors parlano anche di coprifuoco e limitazioni di numero per gli eventi. Il tutto si saprà dopo capodanno. Le raccomandazioni alla cittadinanza restano le stesse: mascherina, distanza sociale e frequente igienizzazione delle mani.