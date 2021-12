Vico Equense, misure di sostegno alle famiglie. Pubblicato l’avviso per richiedere buoni spesa Covid

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello rende noto: « Il calore del Natale è dato dalla famiglia che riunisce gli affetti e che vive attraverso il momento della tavola la convivialità e la momentanea spensieratezza di cui ha più bisogno. L’Amministrazione comunale ha stanziato fondi specifici per consentire a famiglie, giovani precari, lavoratori di settori gravemente penalizzati dalla crisi, di far fronte a questo particolare momento di difficoltà.

È stato pubblicato un avviso pubblico per la fornitura di Buoni Spesa Covid per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid19.

E’ possibile inoltrare le domande già da oggi.

Tutti i dettagli per l’istruttoria e le condizioni di accesso sono pubblicati al seguente link https://tinyurl.com/4dwr49u8».