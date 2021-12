Vico Equense, le illuminazioni natalizie in Via Mancini ad Arola per “Sapori di Natale”, la precisazione di Rossella Staiano consigliere comunale di maggioranza guidata dal sindaco Peppe Aiello

A BUON INTENDITOR POCHE PAROLE

Purtroppo sono costretta a fare una piccola precisazione, visto che come potevo immaginare già sono state fatte polemiche da parte di chi ignora i motivi reali dell’installazione delle 4 stelle natalizie lungo via Mancini, apposte in occasione dell’evento pubblico parrocchiale Arola e i Sapori del Natale che ci sarà il 4 e il 5 dicembre, e vedrà un percorso che va dalla piazza all’Oratorio passando per detta via.

Natale è pace, dobbiamo essere tutti più buoni.

Buona serata