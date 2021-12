Vico Equense, l’ ordinanza del sindaco Peppe Aiello

Come riporta nel suo post su facebook: La curva #epidemiologica, a livello locale, è caratterizzata da una situazione di forte #rischio di #contagio, in quanto nel periodo di osservazione compreso tra il 24 ed il 30 Dicembre 2021, l’Unità di Crisi del centro Operativo Comunale ha evidenziato un notevole incremento dei casi positivi ed una costante crescita. Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 35 nuovi casi, per un totale di 170 positivi accertati.

Pertanto, si è reso assolutamente necessario adottare ogni idoneo provvedimento finalizzato ad eliminare situazioni di rischio.

In particolare occorre evitare assembramenti determinati dall’organizzazione di iniziative di natura privata, nell’ambito dei festeggiamenti per il Capodanno 2022 e pertanto ho firmato un’ordinanza con la quale 𝘀𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗯𝗲𝘃𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟯:𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟯𝟭 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟬𝟲:𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮, 𝗮𝗱 𝗲𝗰𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝘁𝗶𝗽𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗲̀ 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗲𝗱 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗺𝗶𝗹𝗶 𝗶𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗮 𝗯𝗮𝗹𝗹𝗼, 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘁𝗲𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶𝗹𝗮𝘁𝗶, 𝗺𝗮 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗲𝗻𝗮, 𝗻𝗲𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶 𝘃𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗻𝗼𝗻𝗰𝗵𝗲́ 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮, 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝘀𝗲𝗱𝘂𝘁𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝘁𝗶, 𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗽𝗮𝘀𝘀 𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗱𝗼𝘀𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗮 𝗳𝗿𝘂𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗲/𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘁𝗶.

È stata una decisione sofferta ma indispensabile. Abbiamo tutti il dovere e la responsabilità sanitaria di contenere la diffusione del virus.

Auguri a tutti di buon anno riponendo #fiducia e #speranza nuova nel 2022.