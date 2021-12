Vico Equense, il sindaco Giuseppe Aiello tra i bambini di Sant’Andrea per gli auguri di Natale

Vico Equense. Il sindaco Giuseppe Aiello ha voluto far sentire la sua presenza anche ai piccoli cittadini del suo Comune: «Ci tenevo a fare gli auguri ai bambini che frequentano le scuole della nostra città e così sono stato a Sant’Andrea. Avrei voluto fare tappa in ogni istituto ma non mi è stato possibile. I bambini e i giovani rappresentano una priorità per questa Amministrazione. A loro dedicheremo tutta l’attenzione amministrativa che meritano e programmeremo una serie di investimenti che possano rendere i luoghi formativi sempre più belli, accoglienti e moderni.

L’affetto col quale sono stato accolto da tutti gli alunni mi ha riempito il cuore di gioia. A loro ho lasciato gli auguri di Buon Natale e di un 2022 che ci restituisca la normalità. Auguri che estendo alle loro famiglie, al corpo docente al quale è affidato un compito complesso e delicato, ai Dirigenti Scolastici impegnati in una difficile gestione e al personale tutto del mondo della scuola».