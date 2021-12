Vico Equense, il sindaco: crocifisso e panchina rossa a Massaquano

Piccoli interventi di riqualificazione urbana che si inseriscono in un più ampio programma di grande attenzione e cura della città, dei suoi luoghi, della sua storia e del Decoro Urbano – scrive il neo sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello. A Massaquano, si è provveduto alla sistemazione del crocifisso e all’installazione di una Panchina Rossa. In Via Vecchia Massaquano, invece, si è proceduto con un piccolo intervento di sistemazione della pavimentazione. Piccoli gesti che sensibilizzano al senso civico e a tematiche sociali significative. Il sindaco ha poi aggiunto: Ringrazio gli assessori Ciro Maffucci e Luigi de Martino ed i consiglieri Vincenzo Maresciallo Cioffi e Francesco De Simone per l’impegno profuso e l’attenzione riposta.

Interventi molto importanti quelli comunicati dal sindaco Aiello. Si trattano di opere che viaggiano di pari passo alla valorizzazione di una città turistica come Vico Equense, che auspichiamo vadano solo a preannunciare un imminente intervento sulle strade ormai disastrose, in particolare la Raffaele Bosco.