Vico Equense: il progetto per la salvaguardia della zona costiera, per il rilancio della pesca e la tutela del mare. Il Comune di Vico Equense ha partecipato alla misura 1.43 del Feamp tramite il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che prevede un finanziamento fino ad un massimo di 7 milioni di euro.

𝗨𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗲𝗱 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲, 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗮𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿𝗮, 𝗶𝗻 𝘂𝗻 𝗼𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗲 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗲.

La misura prevede il finanziamento, oltre che di attrezzature inerenti la pesca, anche di 𝗱𝘂𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗴𝗶𝗮 𝗽𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶, 𝗶𝗹 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮, 𝗶𝗹 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮, 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗹𝗶.

È stato, inoltre, introdotto il 𝗽𝗿𝗼𝗹𝘂𝗻𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗔𝘇𝘇𝘂𝗿𝗿𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝗦𝗲𝗶𝗮𝗻𝗼 e 𝘂𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗯𝗼𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗳𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗼𝘀𝗲𝗶𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮.

Questi solo alcuni degli interventi previsti per la tutela ambientale e la promozione del Turismo Sostenibile che abbiamo in programma per la nostra città.

Tra l’altro, il 18 dicembre è fissato il termine ultimo di consegna della documentazione per il secondo step della 𝗕𝗮𝗻𝗱𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗕𝗹𝘂.

A breve verrà anche installata una nuova cartellonistica informativa sia su Marina di Seiano che Marina di Vico appositamente elaborata tramite il 𝗙𝗹𝗮𝗴.