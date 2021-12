Vico Equense, centro sportivo e maneggio sul Monte Faito: idea riqualificazione

Sei progetti da 50 milioni di euro da mettere nero su bianco entro il 15 gennaio. È corsa contro il tempo per presentare i progetti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza di Napoli e i Comuni dell’area metropolitana. Andranno poi depositati al ministero entro il 28 febbraio. Se n’è discusso ieri in un incontro, in modalità telematica, convocato da Gaetano Manfredi con i sindaci e i commissari di tutti i Comuni della provincia di Napoli. In totale hanno partecipato una cinquantina di sindaci dei 92 della provincia. I progetti saranno presentaci o dai Comuni stessi o dalla Città metropolitana come capofila. Saranno in tutto sei le proposte per il Pnrr: 2 riguarderanno la città di Napoli e 4 saranno strutturate in base ad aree omogenee. Vico Equense, insieme a Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri e Capri dovrà proporre un’idea per il Pnrr. Il progetto dovrà puntare su «la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico; il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, al potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive; il sostegno di progetti legati alle smart cities con particolare riferimento ai trasporti e al consumo energetico volti al miglioramento della qualità ambientale».

Manfredi detta i tempi, che giocoforza sono contingentati: entro il 15 gennaio i sindaci dovranno inviare agli uffici dell’ex Provincia i loro progetti che saranno esaminati da una commissione tecnica che il 28 febbraio confezionerà le proposte da inviare a Roma. Nel corso della riunione di un’ora dai Comuni arrivano le prime idee per i progetti, come la riqualificazione del centro sportivo e dell’area maneggio sul Monte Faito. Gaetano Manfredi incassa l’appoggio di molti sindaci. “Manfredi, – dice il Sindaco di Meta Giuseppe Tito – stai dimostrando attenzione verso i 90 Comuni. La Città metropolitana può essere il vero incubatore dei Comuni, per troppo tempo invece è stata il bancomat del Comune di Napoli”. Sotto l’aspetto politico c’è stato un plauso bipartisan dalle fasce tricolori collegate. Il Pnrr è una straordinaria occasione di rilancio e sviluppo. Ma servono progetti ed uffici organizzati. “Ho creato un ufficio – spiega il Sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello – che si occupa solo di questo con un dirigente al quale ho tolto tutte le altre deleghe, perché credo che sia questa la vera sfida, ho assegnato questa delega ad un assessore che è circondato da una ottima squadra di tecnici, abbiamo fatto una delibera per convenzionarci con l’ordine degli architetti e degli ingegneri per potenziare l’ufficio.”