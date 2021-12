Vico Equense / Castellammare , nasce il primo gruppo novax / provax

Nasce a Castellammare di Stabia il primo gruppo novax/provax , grazie al giornalista Nello Di Martino professore all’alberghiero di Vico Equense in Penisola Sorrentina . E’ la prima iniziativa del genere dalla costa di Sorrento all’area Sud di Napoli .

Dopo un anno e mezzo di pandemia -nel pieno di una contrapposizione nazionale sui social e nella realta- tra la maggioranza degli italiani provax e le combattive minoranze no vax -che spopolano soprattutto sui social -stupisce la notizia che esiste -da oltre 1 anno appunto-un gruppo misto whatsapp- che raccoglie decine di esponenti della societa civile dei due schieramenti-L’iniziativa e’ stata promossa dal prof Nello de Martino -docente all’alberghiero di vico equense in provincia di napoli e noto giornalista-dall’estate del 2020 ha pensato di coinvolgere in questa iniziativa di comunicazione -decine di professionisti-docenti-manager anche studenti -per un confronto sulle tematiche della pandemia e sui diversi –alternativi-approcci-Certo non e stato un percorso semplice- ne lo e tuttora-Pasquale Bruno –provax-uno degli opinionisti del gruppo della prima ora- che ha maggiormente incoraggiato il prof de martino a insistere in una avventura cosi complicata-commenta”Tantissime volte nel gruppo- si ripetono discussioni e litigi anche duri- tra le i due punti di vista-non potrebbe essere diversamente-abbiamo posizioni troppo differenti su vaccini-regole- green pass- ma anche su concetti generali come liberta -solidarietà e altre tematiche di interesse generale –la cosa sorprendente pero e che -certo in modo faticoso-ma dopo ogni litigata- riusciamo a ricomporre il gruppo e continuare in questa feconda contaminazione politico-culturale-Personalmente ho imparato tante cose in questo gruppo -promosso e genialmente diretto- dall’amico Nello De Martino-aspetto con curiosita il primo incontro in presenza -previsto a fine gennaio a S.Agnello”

Infatti- il gruppo novax/provax –di Nello de Martino-ha stabilito una feconda sinergia con l’associazione di orientamento al lavoro turistico ScuolaLavoroTurismo di Castellammare di Stabia-Na e terrà i propri incontri in presenza nelle sedi dove l’associazione svolgerà i Recruiting day turistici-il primo appuntamento-appunto- il 25 gennaio al Seven Hostel di S.Agnello-Na

Dice Nello de Martino”dopo tanti mesi di dibattiti online il gruppo sente l’esigenza di un confronto in presenza e sono sicuro che la conoscenza diretta tra persone di cosi diverso orientamento -contribuirà a rasserenare gli animi e il clima all’interno del gruppo dove –inevitabilmente- le discussioni -sono sempre piu che accese-gli sfotto’ sono il sale della democrazia e sono bene accetti- se restano all’interno-questo il mio compito di vigilante- di un civile -anche se duro- confronto de mocratico

. i due anni di pandemia hanno determinato un ribaltamento sociale e sanitario, che ha generato un forte senso di disorientamento e diffidenza, ci siamo ritrovati a vivere un momento di profondo cambiamento, di crisi e instabilità. Isolamento, distanziamento fisico, limitazione della libertà di spostamento, l’economia a pic-co, lo smart working, le mascherine, il gel igienizzante, le file al supermercato.Il gruppo che abbiamo costruito rappresenta un porto sicuro- di confronto e di di-battito -dove provare a costruire un dialogo, fare divulgazione scientifica, sempli-ficare la complessità- affinché anche chi non è competente- possa comprendere.

Una relazione di fiducia è condizione necessaria affinché tutti insieme possiamo superare questo periodo difficile.