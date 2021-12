Vico Equense-Castellammare di Stabia, nell'incidente stradale nella galleria di Pozzano perde la vita una ragazza

Tragico il bilancio del gravissimo incidente stradale verificatosi poco dopo le 14.00 nella galleria di Pozzano che collega Vico Equense con Castellammare di Stabia e che ha visto scontrarsi violentemente un autobus ed un’autovettura, con il coinvolgimento anche di altri veicoli. Nel sinistro ha perso la vita una giovane donna a causa dei forti traumi riportati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare ed è deceduta prima dell’arrivo dell’ambulanza.

La galleria è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed il flusso veicolare viene deviato all’interno della città di Vico Equense.