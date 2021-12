Tragico il bilancio del gravissimo incidente stradale verificatosi poco dopo le 14.00 nella galleria di Pozzano che collega Vico Equense con Castellammare di Stabia e che ha visto scontrarsi violentemente un autobus ed un’autovettura, con il coinvolgimento anche di altri veicoli. Nel sinistro ha perso la vita una giovane donna che si trovava alla guida di un’auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare ed è deceduta prima dell’arrivo dell’ambulanza a causa dei forti traumi riportati.

Inoltre, anche alcuni passeggeri dell’autobus turistico, hanno riportato delle ferite e sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

La galleria è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed il flusso veicolare viene deviato all’interno della città di Vico Equense.