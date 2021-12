Vico Equense-Castellammare di Stabia, gravissimo incidente nella galleria di Pozzano. Molti i veicoli coinvolti

Poco dopo le 14.00 di oggi si è verificato un gravissimo incidente nella galleria di Pozzano, che collega Vico Equense con Castellammare di Stabia. Sono molti i veicoli coinvolti, in particolare un’auto ed un pullman hanno riportato seri danni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso ed il traffico è rimasto completamente bloccato in attesa di ripristinare una situazione di sicurezza.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica del sinistro e non sappiamo se ci siano feriti tra le persone a bordo dei mezzi coinvolti.

Invitiamo ad evitare di percorrere la galleria che al momento è ancora completamente bloccata ed a deviare per Vico Equense.

A dopo per gli aggiornamenti.