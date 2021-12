Vico Equense – Castellammare di Stabia, chiusura questa notte per la galleria Seiano-Pozzano

Vico Equense ( Napoli ) Lungo la strada statale 145 Sorrentina, nella notte compresa tra le 22 di oggi e le ore 6 di domani mattina, verranno eseguite attività di manutenzione sugli impianti situati in corrispondenza delle gallerie Varano e Privati, in provincia di Napoli.

Nel dettaglio, per l’esecuzione di questi interventi di manutenzione in capo a società telefoniche, si rende necessaria l’interdizione al transito nella tratta compresa tra gli svincoli di Castellammare Ospedale (km 3,600) e Castellammare – Villa Cimmino (km 9,750), compresa l’interdizione dello svincolo di Gragnano al km 7,200.

Durante le chiusure, la circolazione verrà deviata su viabilità locale e lungo la ex SS145 Sorrentina e la ex SS366 Agerolina, con deviazione in corrispondenza degli svincoli di Castellamare Ospedale per la direzione Sorrento oppure di Castellammare – Villa Cimmino per la direzione Napoli.

Intanto l’Anas fa sapere che sulla strada statale 163 Amalfitana è provvisoriamente chiuso il tratto al km 42,900 nel Comune di Maiori, in provincia di Salerno, a causa di una frana. Sul posto è impegnato il personale dell’azienda per gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la transitabilità in sicurezza.