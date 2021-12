Vico Equense-Castellammare di Stabia, chiusa la galleria di Pozzano in seguito al gravissimo incidente stradale

In seguito al gravissimo incidente stradale verificatosi poco dopo le 14.00 è’ stata chiusa al traffico la galleria di Pozzano che collega Vico Equense con Castellammare di Stabia. Sul posto diverse ambulanze e mezzi di soccorso. Tra i veicoli maggiormente coinvolti un’autovettura ed un autobus turistico della ditta Castiello di Napoli. Ancora non si conosce l’esatta dinamica del sinistro ma tra le varie ipotesi si fa strada anche quella di un possibile malore dell’autista del pullman che, come si evince dalle foto, avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia andandosi a scontrare frontalmente con un’autovettura.

Sul luogo dell’incidente lo scenario è davvero impressionante, con pezzi di veicoli e pneumatici che invadono la corsia. Al momento non sappiamo le condizioni delle persone coinvolte e la gravità dei traumi riportati. Possiamo solo augurarci che non ci siano vittime né feriti gravi.

In attesa della riapertura della galleria il traffico viene deviato all’interno della città di Vico Equense.

di 7 Galleria fotografica Gravissimo incidente nella galleria di Pozzano