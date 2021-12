Vico Equense, assembramenti presso il centro vaccinale. Il sindaco invita alla calma e chiede una terza postazione

Vico Equense. La corsa al vaccino in questi ultimi giorni ha visto molte persone in fila presso l’ospedale cittadino. A tal proposito il sindaco Giuseppe Aiello rende noto di aver inoltrato richiesta ufficiale all’ASL NA 3 per l’introduzione di una terza postazione presso il centro vaccinale con la finalità di accelerare i tempi, ridurre l’attesa e valutare la possibilità di ripristinare la prenotazione ma soprattutto per evitare dannosi assembramenti.

Ha, inoltre, predisposto che personale della Polizia Municipale e della Protezione Civile presidino l’hub vaccinale al fine di garantire il distanziamento e il rispetto di tutte le norme anticontagio.

Il sindaco ribadisce ancora a tutti i cittadini di mantenere la calma ed evitare confusione ed assembramenti.

Inoltre, specifica che non bisogna recarsi al centro vaccinale la mattina, ma dalle ore 13.30 ed attendere che inizino le operazioni di prenotazione che sono coordinate dal personale ASL preposto. Le vaccinazioni iniziano solo dalle 14.00, pertanto non esiste alcuna necessità di assembrarsi fuori all’ospedale sin dal mattino.