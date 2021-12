Vettica di Praiano, il meraviglioso presepe nella Parrocchia di San Gennaro. Il Natale di Praiano, in Costiera Amalfitana, prosegue in maniera meravigliosa: non soltanto per il ricco programma che l’amministrazione comunale ha messo a punto per i concittadini, ma anche e soprattutto per le tradizioni portate avanti negli anni, simbolo che nonostante il Covid, ci si impegna al massimo per non far mancare la magia natalizia.

Splendido il presepe realizzato nella parrocchia di San Gennaro, in località di Vettica Maggiore, che possiamo ammirare nel video di Angela Mammato.