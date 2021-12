Vesuvio Adventart, 4 videoclip per il Parco Nazionale del Vesuvio

Napoli – Da oggi, 2 dicembre, e per tutti i giovedì di dicembre, sui canali social dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, saranno resi fruibili ai visitatori 4 videoclip realizzati nell’ambito del progetto Vesuvio Adventart curato dalla giovane videomaker Maria Mazzella, che è stato realizzato con il contributo e il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Un progetto che è volto a valorizzare il rapporto di giovani artisti con un territorio che è un concentrato di ricchezze naturalistiche, culla di una straordinaria biodiversità, storia della vulcanologia, paesaggi mozzafiato, coltivazioni secolari e tradizioni, che rendono l’area vesuviana uno dei luoghi più affascinanti e tra i più visitati al mondo. Vesuvio Adventart consta di 4 videoclip, realizzati con musicisti emergenti e affermati, alcuni dal background internazionale, invitati a realizzare performance site specific in alcuni tra i luoghi più affascinanti del Parco. Dai Cognoli di Ottaviano (vale a dire le diverse cime del Monte Somma, l’antico vulcano da cui ha avuto origine il Vesuvio), ai Fiumi di lava, passando per la Valle dell’inferno. Suoni e parole hanno esaltato la bellezza del paesaggio tanto all’imbrunire quanto al sorgere del sole. Al progetto hanno preso parte: Viviana Ulisse, violinista e musico terapeuta, formatasi ai conservatori di Napoli e Salerno; Genn Butch, cantautore e produttore artistico, classificatosi secondo a XFactor, nel 2015 con il gruppo Urban Stranger; Ben Romano, polistrumentista, produttore e ingegnere del suono; Maria Mazzella, montatrice e video maker dal 2019, nonché collaboratrice del collettivo internazionale Kultorsciok live Art collective. La supervisione della progettazione artistica, la direzione artistica e la comunicazione sono affidati a Black Spring graphic studio, diretto dell’artista internazionale Giovanni Ambrosio.

Le date della messa in onda dei videoclip:

2 dicembre 2021

9 dicembre 2021

16 dicembre 2021

23 dicembre 2021

Link Utili:

Info Ente Parco del Vesuvio: http://www.parconazionaledelvesuvio.it

Vesuvio_adventures https://www.instagram.com/vesuvio_adventures/

BSG Studio https://black-spring-graphics.com/

Maria Mazzella https://www.instagram.com/_mariamazzella/

Viviana Ulisse https://www.instagram.com/vivianaulisse_musica/

Genn Butch https://www.instagram.com/gennbutch/

Ben Romano https://www.instagram.com/bennromano/

Cono del Vesuvio (foto tratta dal web)