Variante Omicron avanza e in Europa per il Covid restrizioni e Green Pass. In Italia nonostante l’alto tasso vaccinale si parla di zone gialle, la terza dose e anche tamponi in entrata per i turisti cosa che ammazza il turismo di Natale d Capodanno rispetto alla Francia. Ma qui il governo francese ha pronta una legge “per sostituire l’attuale pass sanitario (il green pass francese, ndr) con il pass vaccinale. Soltanto il vaccino conterà per l’ottenimento del pass, non più i tamponi“. Lo ha annunciato in diretta tv il primo ministro Jean Castex, spiegando che “non è giusto che pochi milioni di francesi che rifiutano di vaccinarsi mettano in pericolo tutti gli altri”. Venerdì la Francia ha superato il proprio record di vaccinazioni in un giorno, con circa 950mila dosi iniettate. Il governo, ha detto Castex, si aspetta “che la variante Omicron diventerà dominante in Francia già ad inizio del 2022, come è oggi in Gran Bretagna”. Nel Paese si contano varie centinaia di casi della nuova mutazione: il presidente Emmanuel Macron ha annullato un’importante visita programmata in Mali a causa del rischio sanitario.

L’Austria mette un freno ai cenoni natalizi e di capodanno. Uscita da poco dal lockdown generale, rimasto solo per i non vaccinati in vista dell’obbligo d’immunizzazione che scatterà da febbraio 2022, Vienna ha deciso di permettere ai propri cittadini di riunirsi per i festeggiamenti, ma solo se vaccinati. Per i no vax, invece, è prevista la serrata anche durante le festività di Natale, anche se dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre potranno lasciare casa per “visitare una persona cara”. Per tutti gli altri, comunque, non si tratta di un via libera totale, visto che comunque potranno riunirsi in gruppi formati al massimo da dieci persone. In caso di un numero che va da 11 a 25 partecipanti, sarà necessario un tampone, nonostante il ministro alla Salute, Wolfgang Mueckstein