Valle dei Mulini di Gragnano: fra sorgenti, castrum e presepi

Metadventures vi invita ad un inedito e affascinante percorso alla scoperta della secolare Valle dei Mulini di Gragnano, una passeggiata nella storia attraverso le sorgenti dell’acqua della “forma” che alimentava gli antichi pastifici!

Giunti al Castello Gragnianense percorremmo il sentiero dei Cavalieri d’Amalfi che ci condurrà al magnifico Castrum Pini, borgo medievale fortificato dal quale sarà possibile avere una vista su tutto il Golfo di Napoli, dai Tre Pizzi del Faito al Vesuvio passando per le isole!

PUNTO ED ORARIO D’INCONTRO

Il luogo e l’orario di incontro saranno dati a prenotazione effettuata

Prenotazione obbligatoria al 3386083009 (Ivan). La partecipazione virtuale su Facebook non sarà valida ai fini della conferma.

‼Numero max di partecipanti: 15

Cosa portare: scarpe da trekking OBBLIGATORIE, zaino, borraccia 1,5 lt, abbigliamento tecnico a strati, giacca, snack energetici, colazione al sacco.

Difficoltà Trekking: E (per escursionisti esperti), lunghezza del percorso di 12 km con un dislivello +/- di 500 m.

Contributo: 15 euro che comprende la conduzione del trekking da parte di una guida ambientale escursionistica regolarmente iscritta al registro AIGAE della Campania

Pagamento anticipato tramite Paypal (In caso di cancellazione: entro le 48 ore rimborso del 100%, entro le 24 ore rimborso del 25%, entro le 12 ore nessun rimborso).