Valanga all’Abetone, sindaco: “Dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime”

Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull’Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone (Pistoia) per il distaccamento di una valanga. Secondo quanto appreso risultano persone coinvolte, ma non è stato noto al momento in quali condizioni esatte si trovino. Uno sciatore sarebbe riuscito a mettersi in salvo. Sarebbe stato lo stesso sciatore a provocare la valanga e a dare l’allarme. Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco del comando di Pistoia e del distaccamento di San Marcello Pistoiese. Sul posto oltre a due elicotteri Pegaso della Regione Toscana, si sta dirigendo anche l’elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Bologna con a bordo personale Saf (Speleo Alpino Fluviale), con attrezzature per ricerche su valanghe. Sindaco di Abetone Cutigliano: “Dalle prime verifiche non risultano né ferite né vittime” “Dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime. La valanga c’è stata in una zona a 1600-1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti lo sci o lo snowboard fuori pista”. Lo si apprende dal sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) Marcello Danti che si è consultato con la protezione civile. Giani: “Seguiamo evolversi situazione” “Seguiamo attentamente l’evoluzione della situazione e restiamo pronti, come sempre, a dare il nostro contributo attraverso la Protezione civile regionale, qualora si presenti la necessità. Ci confortano gli ultimi aggiornamenti che escludono il coinvolgimento di persone”. Lo dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani riguardo alla valanga che si è staccata in località Lago Nero sull’Abetone. “In questo momento, in cui sono impegnati uomini e mezzi addetti alle attività di soccorso e bonifica – aggiunge Giani – esprimo la mia personale vicinanza e quella della Regione Toscana ai territori e alle comunità interessate dall’evento”.