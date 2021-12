Vaccini anti-Covid 19 in costiera amalfitana: nuovi orari. Per terza dose si attenda convocazione

Centro Vaccinale di Castiglione di Ravello, in costiera amalfitana. Aggiornamento giorni e orari per somministrazione vaccini. Per questa settimana i giorni di convocazione saranno: Lunedì 6 Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Martedì 7 Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Mercoledì 8 Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Sabato 11 Dicembre dalle ore 09.00 alle ore 18.00. A partire da Venerdì 3 dicembre 2021 le vaccinazioni NON SARANNO più senza prenotazione, ma i cittadini verranno CONVOCATI tramite email e messaggio SMS ai recapiti già utilizzati per precedenti convocazioni.

NON PRESENTARSI AL CENTRO VACCINALE SENZA AVER RICEVUTO LA CONVOCAZIONE. CHI DOVRA’ EFFETTUARE LA TERZA DOSE VERRA’ CONVOCATO IN AUTOMATICO DALLA STRUTTURA SEGUENDO IL CRITERIO DEI 5 MESI DALLA PRECEDENTE SOMMINISTRAZIONE. Solo ed esclusivamente per coloro che dovranno effettuare la PRIMA DOSE, è necessaria la registrazione al portale . Una volta effettuata la registrazione verranno CONVOCATI dalla struttura. Visita il sito dell’ ASL Salerno per scoprire gli orari e la sede vaccinale anti covid-19 più vicina a te.