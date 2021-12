Vaccini a Piano di Sorrento: oggi caos a Villa Fondi. Da domani si chiude

Da domani chiuderà il centro vaccinale della Penisola Sorrentina fino al 26 dicembre. Villa Fondi, a Piano di Sorrento, è stata adibita ormai da un anno a centro vaccinale per l’intero territorio costiero, suscitando critiche e talvolta anche complimenti. L’hub vaccinale chiuderà durante il periodo natalizio, da domani 24 dicembre – sarà attivo solo come info Point – fino a Santo Stefano, per poi riaprire il 27 dicembre. Intanto oggi si registra un afflusso notevole, con oltre 100 dosi del farmaco anti-Covid 19 già somministrate. Probabilmente complice la stretta del Governo circa il Super Green Pass in vigore contro i no vax o gli scettici alla vaccinazione, in molti attendono di ricevere il vaccino in queste ore a Villa Fondi per trascorrere un Natale sereno con una protezione in più.