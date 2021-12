Vaccinazione a Salerno: martedì 7 dicembre Open Night al Centro Sociale di Pastena

L’Asl di Salerno, per fronteggiare le richieste e rispondere alle esigenze dei cittadini che vogliono sottoporsi alla terza dose, ha disposto, per martedì per martedì 7 dicembre, un open day con vaccinazioni ad oltranza fino alla notte. Al centro sociale di Pastena, infatti, sono 250 le dosi somministrate ogni giorno. L’open night vaccinale si terrà dalle 15 all’una di notte. Nel frattempo, non mancano i disagi per i cittadini, come evidenzia Donato Salzano, segretario Associazione Radicale “Maurizio Provenza” che ha raccolto le segnalazioni di molti cittadini che lamentano di file interminabili davanti agli hub vaccinali, “tra il rischio concreto di contagiarti e la beffa di vederti respinto dopo ore di fila”.