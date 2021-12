Uomo precipita in un burrone sulle colline di Salerno: ritrovato in gravi condizioni

Un uomo, precipitato nei pressi dell’area denominata ‘Casino di Sant’Isidoro’, sulle colline alle spalle del porto di Salerno, nella zona alta di via Monti, è stato soccorso da sanitari e tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. E’ stato raggiunto e stabilizzato, poi imbarellato e trasportato a spalla fino alla strada accessibile all’ambulanza, utilizzando una barella portantina. A tarda notte – come riporta il sito web anteprima24.it – grazie anche all’ausilio dell’associazione Gi.Vi. di Battipaglia, l’uomo è stato individuato in un posto impervio, in gravi condizioni. Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco che hanno battuto la zona per provare a rintracciare l’uomo. L’allarme è stato inviato anche al 118 e al CNSAS, ed i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno raggiunto l’area da dove è giunta la segnalazione. L’uomo sembra sia scivolato mentre cercava di attraversare un burrone al di sotto del ponte autostradale procurandosi un importante trauma agli arti inferiori.