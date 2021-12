Un nuovo centrocampista in casa Vico Equense

Dopo i tantissimi infortuni che hanno falcidiato, soprattutto a centrocampo, gli azzurro-oro, il mercato di dicembre è una manna dal cielo! L’ A.S.D. Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Tartaglione. Andrea, classe 2001 è un centrocampista che predilige il ruolo di regista. Ha vestito le maglie del Brindisi in Serie D e della Scafatese e del S. Antonio Abate in Eccellenza ed è già a disposizione di Mister Ferrara per la gara contro la Virtus Cilento!