Un Napoli al cardiopalma batte il Leicester per 3-2 e va agli spareggi con le terze di Champions

Allo stadio Maradona questa sera il Napoli aveva l’obbligo di vincere e di sperare nella vittoria della Legia Varsavia, per evitare gli spareggi per gli ottavi di Europa League. Nulla è mancato in questa pagina sportiva per gli azzurri che, sotto una pioggia battente ed una formazione altamente rimaneggiata, riescono nell’intento di vincere non senza troppe difficoltà. Tra i pali Meret, poi Juan Jesus, Ounas, Elmas, Demme e Petagna a sostituire i titolari infortunati. Come con l’Atalanta, le “nuove” leve sono autrici di un’ottima prestazione nonostante gli ostacoli. Ounas apre le danze con un gol fantastico per poi lasciare spazio ad Elmas, che realizza una rete su passaggio di Petagna. Il Leicester però non sta a guardare e, nel giro di 6 minuti, pareggia i conti con gli avversari. Nel frattempo il team di Spalletti perde un’altra pedina: durante uno scontro poco “british” il messicano Lozano è costretto ad uscire in barella. Rottura di un dente e trauma cranio-facciale non commotivo per lui. Spazio a Malcuit; il Napoli vuole vincere e contemporaneamente butta l’orecchio a Varsavia dove, per sventura azzurra, passa in vantaggio lo Spartak Mosca. C’è da combattere, ma il Napoli c’è e soprattutto c’è Elmas che butta dentro la palla del 3-2. In campo anche Mertens ed il redivivo Manolas. Di Lorenzo, non lucidissimo, si rende protagonista di un passaggio a Maddison, che per poco non segna. I minuti scorrono e nel frattempo arriva la notizia che al Legia è stato concesso un rigore. Al Maradona l’arbitro decreta la fine della partita e tutti concentrati al filo di speranza attaccato ai piedi di Pekhart; questi però al ’98 sbaglia dagli 11 metri e manda i partenopei dritti dritti ai sedicesimi. Ora il destino del Napoli è legato alla squadra, per ora senza volto, il cui nome si saprà il 13 dicembre, giorno dei sorteggi!