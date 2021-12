Udinese – Salernitana: la storia si ripete. Piove sul bagnato, è il caso di dirlo per questa Salernitana che, del suo primo anno in serie A, si sta “godendo” solo gli effetti negativi. Lotito non trova acquirenti e Gravina non vuole concedere proroghe, aggiungendo che l’esclusione dei granata dalla massima serie non falserebbe comunque il campionato. Dal campo non arrivano neanche segnali incoraggianti, tant’è vero che alla 18° giornata la squadra campana si ritrova ultima in classifica a 8 punti. Come se non bastasse, nella giornata di oggi si sarebbe dovuta disputare l’ultima gara del girone di andata ad Udine, ma l’Asl ha bloccato ha vietato la trasferta al team per casi di Coronavirus: “L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”. Il gruppo dovrebbe poi restare in quarantena per non aver rispettato attentamente le normative anticovid: “Due positivi più un sintomatico hanno fatto suggerire al nostro contact tracing, anche sulla scorta delle comunicazioni del medico sociale della Salernitana che nelle 48 ore precedenti non c’era stato un rigoroso rispetto delle procedure del gruppo squadra, la sospensione dei movimenti dei giocatori contagiati e dei contatti stretti”. L’Udinese, d’altro canto, così come fece la Juve l’anno scorso quando, per lo stesso motivo il Napoli non poté raggiungere Torino, scenderà regolarmente in campo.