Turismo. Sorrento: in distribuzione la mappa dei sentieri del Progetto Tolomeo

E’ disponibile presso l’info point di piazza Tasso, a Sorrento, la nuova mappa degli itinerari sentieristici del Progetto Tolomeo 2021. L’iniziativa, promossa dal Comune di Sorrento e da Penisolaverde, è dedicata a tutti gli appassionati di trekking, e riporta su un lato della pubblicazione gli itinerari che congiungono Sorrento con il centro di Massa Lubrense e le frazioni di Monticchio e di Sant’Agata sui due Golfi. Per la prima volta vengono riportati su mappa i nuovi codici a due cifre e i colori che i camminatori troveranno lungo gli itinerari, dove sono state già posizionate oltre cento mattonelle in ceramica, che da trent’anni identificano e caratterizzano i percorsi degli oltre 100 chilometri del Progetto Tolomeo in penisola sorrentina, di cui oltre 32 chilometri sul territorio di Sorrento. Dal lato opposto è stampata la mappa del centro di Sorrento arricchita per la prima volta con l’indicazione del circuito delle “Mura e Porte di Sorrento” indicato con il codice 11, la cui segnaletica è in via di ultimazione.

“Nel corso del 2021 è stata ultimata l’individuazione e la segnatura dei nuovi itinerari del Progetto Tolomeo – spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Oltre 32 chilometri di itinerari pedonali che dal centro della città si estendono fino al Comune di Massa Lubrense e a Sant’Agnello La stampa delle nuove mappe aggiornate rappresenta solo un primo passo verso una più completa valorizzazione degli itinerari pedonali, sia del centro che delle zone collinari. Una valorizzazione che ci auguriamo possa essere portata avanti in collaborazione con tutti i Comuni limitrofi”.