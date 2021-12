Tre talenti dell’Academy Sorrento in prova allo Spezia

Ancora una grande soddisfazione per l’Academy Sorrento che continua a “sfornare” ottimi talenti da inserire nelle serie maggiori. Come si apprende in una nota, 3 calciatori rossoneri hanno preso parte ad un training di prova nel settore giovanile dello Spezia: “Giovedì 2 e Venerdì 3 Dicembre, tre atleti classe 2008 della nostra Academy si sono recati al centro sportivo dello Spezia Calcio per sostenere un training di prova col settore giovanile del club militante in Lega Serie A. Come vedete dalle foto, stiamo parlando di Aprea Marco, Cirillo Fiore e Barba Luigi. Ad accompagnarli in quest’importante appuntamento è stato mister Antonino Astarita, da sempre attento e vicino ai nostri ragazzi, con un occhio particolare al talento e tanti legami con club blasonati. Un vero motivo d’orgoglio questo per la nostra societá, che si dimostra ancora una volta vivaio fulgido di giovani prospetti, nel quale le grandi societá pescano spesso giovani speranze. Ad maiora ragazzi, siamo fieri di voi!”.