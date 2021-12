Tre punti d’oro sotto l’albero per il Sorrento. L’ultima partita del 2021, nel campo difficile del Lavello, i rossoneri vincono per 2-0 dopo una prestazione quasi perfetta! Il pareggio col Nardò sembra un lontano ricordo e mister Cioffi organizza il match ben consapevole di dover affrontare la squadra di Karel Zeman che lotta per avvicinarsi alla zona playoff. Partono bene i costieri che già al 12′ si rendono pericolosi con Rizzo che costringe il gialloverde Amata ad una parata. Dopo poco ci prova anche Carrotta, ma è sempre l’estremo difensore avversario a negare la gioia ai rossoneri. La prima frazione al “Lorusso” di Venosa si chiude senza reti e tra le proteste del Sorrento perchè, proprio allo scadere, Carrotta viene atterrato in area di rigore e il direttore di gara sorvola clamorosamente. La ripresa vede gli ospiti essere più incisivi: al 6′, infatti, Carrotta trova subito la rete con un bolide dalla lunga distanza che sblocca la gara. Assedio dei rossoneri che cercano disperatamente il raddoppio, che arriva sul finale dal piede di Petito, dopo che al 70′ viene annullata la rete a Gargiulo per fuorigioco. Il Sorrento saluta il 2021 dunque con i tre punti della vittoria dà appuntamento al 9 gennaio quando ospiterà l’Audace Cerignola.

Il tabellino

Lavello: Amata, Vitofrancesco, Brunetti, Fusco, Giordano, Mercuri (83′ Militano), Marcellino (83′ Caruso), Logoluso (72′ Ouattara), Statella, Burzio, Liurni. A disposizione: Carretta, Navarra, Larocca, Tavarone, Marrale. Allenatore: Zeman

Sorrento: Volzone, Rizzo, Romano, Virgilio (83′ Petito), Manco, Mansi, La Monica (60′ Cacace), Mezavilla, Gargiulo, Cassata (73′ Tedesco), Carrotta. A disposizione: Del Sorbo, Marciano, Ferraro, Selvaggio, Di Palma, Acampora. Allenatore: Cioffi

Arbitro: Sebastian Petrov di Roma 1

Assistenti: Antonio Alessandrino di Bari – Massimiliano Miccoli di Bari