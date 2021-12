Conferenza stampa Tre Golfi Sailing Week , il sindaco di Sorrento Massimo Coppola “Orgogliosi di questo evento, lavoreremo insieme” . Durante la Conferenza stampa il primo cittadino ha parlato di sinergia e di Penisola Sorrentina come una unica entità “Siamo in contatto con i sindaci di Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Vico Equense per lavorare insieme a questa manifestazione”- L’evento si è sempre tenuto a Capri, nel 2022 si terrà in Penisola Sorrentina, toccando anche Positano verso l’isola de “Li Galli” in Costiera amalfitana. Nella conferenza stampa si è parlato dell’organizzazione, dei collegamenti da Marina di Cassano a Sorrento e di altro di questo importante evento per la Campania ed il Sud Italia

Tre Golfi Sailing Week: a Sorrento dal 14 al 21 maggio 2022 il programma

Saranno Sorrento e la sua splendida costa ad ospitare, nel 2022, le storiche regate che ogni mese di maggio richiamano nel Golfo di Napoli il gotha della vela internazionale.

L’appuntamento, come sempre, è nella rada di Santa Lucia, a Napoli, sotto le mura di Castel dell’Ovo.

Da qui, sabato 14 maggio, partirà la 67a edizione della Tre Golfi sul suo percorso classico: Procida, Ventotene, Ponza da lasciare a sinistra per tornare indietro, girare gli scogli de Li Galli – di fronte Positano – e tagliare la linea di arrivo davanti Capri. Circa 150 miglia tra le isole dei golfi di Napoli, Gaeta e Salerno.

Tagliato il traguardo, le barche saranno ospitate a Sorrento, base logistica di quattro intensi giorni di regate costiere e sulle boe, sugli stessi campi di regata degli anni precedenti, tra Punta della Campanella, i Faraglioni di Capri e Procida, capitale italiana della cultura 2022.

I Maxi saranno ormeggiati alla banchina principale di Marina Piccola, mentre gli yacht ORC saranno a Piano di Sorrento, distante appena un miglio.

«Siamo pronti, e felici di accogliere il mondo della vela che ha fatto grande questa Regata – dichiara Massimo Coppola, Sindaco di Sorrento. – Sorrento è celebre nel mondo per la sua ospitalità e siamo pronti a dimostrare che la sua fama è più che meritata».

Roberto Mottola, Presidente del Circolo Remo e Vela Italia che da sempre organizza la Settimana velica di maggio: «Voglio innanzitutto ringraziare il nostro sponsor Rolex, che da anni è al nostro fianco, le Associazioni di classe IMA e ORC, che ci rinnovano la loro fiducia affidandoci titoli di grande rilevanza internazionale e il Sindaco di Sorrento, che ci ha spalancato le porte della sua Città.

Dispiace lasciare Capri, ma questo evento ha raggiunto una tale importanza di partecipazione da imporre la scelta di una logistica diversa, che consenta di ospitare agevolmente almeno 150 barche. Sorrento, con i suoi tre porti nel raggio di un solo miglio, ci da le più ampie garanzie».

Iscrizioni aperte: www.tregolfisailingweek.com