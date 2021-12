Trasferta amara per il Sambuco costretto a rimanere a Capri per il maltempo

Un triste episodio è accaduto ieri ai ragazzi del Real Sambuco a Capri. La squadra amalfitana di calcio a 5 era infatti sbarcata il giorno prima sull’isola per affrontare l’Olimpia Capri Pecoraro, ma le avverse condizioni meteo hanno poi impedito loro di far rientro a casa. Al porto di Marina Grande è stato negato l’accesso ai trasporti marittimi alla squadra ed ai turisti malcapitati che hanno dovuto pagare un’altra notte in hotel. Una trasferta, dunque, durata 3 giorni che lascia l’amaro in bocca ai costieri che non possono consolarsi neanche con il risultato del match, terminato 8-5 per i padroni di casa.