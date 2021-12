Tramonti non è più Covid-free, oggi si registrano 10 nuovi casi di positività al Covid-19

Tramonti non è più Covid-free. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando che nella giornata odierna si sono registrati 10 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui 7 asintomatici 3 sintomatici. Diversi nuclei familiari coinvolti: tutti i contagiati (eccetto i bambini) sono vaccinati. Sono stati già predisposti i tamponi per i contatti diretti, che saranno somministrati nei prossimi giorni.

Nell’invitare la cittadinanza a tenere alta l’attenzione, si incoraggia chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi. Siamo alla quarta ondata, in una nuova emergenza epidemiologica dovuta all’aggressività della variante Omicron. Occorre evitare le occasioni di assembramento, indossare la mascherina quando si sta al di fuori del proprio nucleo familiare e disinfettare frequentemente le mani.