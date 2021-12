Tramonti, convocato il consiglio comunale per il 9 dicembre. Ecco i punti all’ordine del giorno

Tramonti. Il sindaco Domenico Amatruda ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 09.12.2021, alle ore 17,15, presso la Casa Comunale, aula delle pubbliche adunanze, in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Modifica dell’art. 9, comma 1, 2° periodo dello Statuto Comunale (proposta del Gruppo di Minoranza).

2. Integrazione dell’art. 56 del Regolamento di funzionamento, l’organizzazione e l’autonomia del Consiglio comunale, “diritto di presentazione delle Interpellanze” (proposta del Gruppo di Minoranza).

3. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

4. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 – individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare –integrazione delibera consiglio comunale n.25 del 21/10/2021.

5. Criteri generali per approvazione regolamento ordinamento uffici e servizi.

6. Modifica del regolamento istitutivo Consiglio comunale dei ragazzi, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 16.02.2011.