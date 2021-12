Tragico incidente nel Salernitano: ragazza perde la vita lungo la Sp11. Tragico incidente questa mattina all’alba nel Salernitano. Sulle strade del Vallo di Diano si è verificato un incidente, sulla la Sp11, tra Sassano e Teggiano. Il sinistro si è rivelato fatale per una ragazza validianese. L’auto su cui viaggiava, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada andandosi a schiantare contro il cancello di un’abitazione. La giovane è morta, mentre un’altra persona è rimasta ferita. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina cui tocca ricostruire la dinamica dell’incidente.