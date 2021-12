Tragedia a Battipaglia questa sera donna muore fra le fiamme

Battipaglia ( Salerno ) Tragedia stasera in via Mazzini, casa in fiamme muore un’anziana donna. Il fatto è avvenuto in un appartamento ubicato al primo piano sopra al noto Bar Mazzini, che a causa delle fiamme e della nube di fumo nero ha chiuso l‘esercizio commerciale per mettere tutto il personale in sicurezza. Chiusa al traffico anche la strada per permettere le operazioni di soccorso. All’interno dell’immobile sembra ci fosse solo la vittima. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che prima dall’esterno hanno lavorato alacremente per spegnere le fiamme e contemporaneamente un’altra squadra è entrata in casa per mettere in salvo la donna. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare: la donna era già deceduta quando sono riusciti ad entrare in casa. Le indagini, per capire come si è sviluppato l’incendio, sono state affidate ai Carabinieri di Battipaglia.