Torre del Greco, finto nipote truffa mille e 300 euro ad anziana: arrestato

Truffa ad un’anziana mille e trecento euro fingendosi il nipote. Finto corriere froda anziana a Torre del Greco. Nella mattinata di oggi, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco ha tratto in arresto F.N. di anni 23, in quanto gravemente indiziato del reato di truffa a carico di persone anziane. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica ed espletate dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Torre del Greco, traevano origine dalla denuncia dell’anziana signora che riferiva di aver ricevuto, in data 30.6.2021, una telefonata da un soggetto che si era spacciato per il nipote Fabrizio, con l’intento di ottenere da lei del denaro. La persona che le telefonava dicendo di chiamarsi Fabrizio le chiedeva di ritirare un pacco da un fantomatico corriere che dopo poco si era presentato alla sua porta ed al quale la donna aveva poi pagato l’importo di 1300 euro. Le indagini espletate dalla polizia giudiziaria a seguito della denuncia consentivano di circostanziare e documentare puntualmente, anche con l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza cittadina, l’episodio delittuoso. Nel prosieguo delle indagini veniva emesso un decreto di perquisizione presso l’abitazione dell’indiziato ove venivano rinvenuti e sequestrati gli indumenti utilizzati nel corso della truffa. Inoltre, il confronto dei rilievi fotografici eseguiti nei confronti dell’indagato con le immagini rilevate dai circuiti di videosorveglianza presenti nella zona consentiva di identificare il predetto in termini di ragionevole certezza come l’autore della truffa che materialmente si era recato presso l’abitazione della vittima come falso corriere. All’esito delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.